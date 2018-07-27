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РФС подписал контракт со Станиславом Черчесовым

Спорт

Черчесов останется тренером сборной как минимум на два года

Москва, 27 июля 2018, 16:52 — REGNUM  Российский футбольный союз (РФС) подписал новый контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба РФС.

Контракт с Черчесовым подписан по системе «2+2 года». Специалист будет готовить национальную сборную по футболу к предстоящим контрольным матчам, а также к играм Лиги наций и отборочному циклу чемпионата Европы 2020 года.

Напомним, что под руководством Черчесова российская национальная сборная смогла дойти на четвертьфинала чемпионата мира по футболу. Это наилучший результат сборной за последние десятилетия.

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