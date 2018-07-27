«Монако» официально объявил о переходе Головина

Монако, , 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» официально объявил о переходе полузащитника сборной России Александра Головина. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт между игроком и клубом подписан на 5 лет — до июня 2023 года.

«Мы очень рады, что Александр Головин присоединился к «Монако». Это молодой и талантливый игрок, хорошо проявивший себя на чемпионате мира, за игрой которого мы уже давно следили», — сказал вице-президент и гендиректор «Монако» Вадим Васильев.

Он отметил, что за плечами у Головина имеется опыт выступления как в чемпионате России, так и на международных турнирах.

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Напомним, Головин выступал за ЦСКА с 2015 года и сыграл за «армейцев» 113 матчей, в которых забил 13 голов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трансфер Головина стал для «Монако» третьим по стоимости за всю историю клуба. «Монако» предложил ЦСКА за переход футболиста €30 млн.

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