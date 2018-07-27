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Потапова обыграла Ивахненко и вышла в полуфинал турнира в Москве

Спорт

Матч завершился со счётом 1:6, 6:3, 6:2

Потапова обыграла Ивахненко и вышла в полуфинал турнира в Москве
Carine06
Анастасия Потапова

Москва, 27 июля 2018, 15:24 — REGNUM  Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над Валентиной Ивахненко в четвертьфинале турнира Moscow River Cup.

Матч, продолжавшийся 1 час 37 минут, завершился со счётом 1:6, 6:3, 6:2 в пользу Потаповой. В полуфинале Потапова сыграет с победительницей матча между немкой Лаурой Зигемунд и словенкой Тамарой Зиданшек.

Напомним, теннисный турнир в Москве проходит с 23 по 29 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Потапова во втором круге одержала победу над представительницей Чехии Кристиной Плишковой со счётом 6:4, 6:4.

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