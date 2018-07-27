Пятница, 27 Июля 2018 года
16:18:47 МСК

Российские саблистки проиграли Франции в финале ЧМ по фехтованию

Спорт

Сборная России завоевала серебро чемпионата мира

Российские саблистки проиграли Франции в финале ЧМ по фехтованию
chuttersnap
Саблистка

Уси, Китай, 27 июля 2018, 15:16 — REGNUM  Российские саблистки проиграли сборной Франции в финале чемпионата мира по фехтованию.

Сборная России, в составе которой выступали Яна Егорян, София Позднякова и Софья Великая, уступила француженкам со счётом 35:45.

Также серебряным призёром стала Светлана Шевелева, которая не принимала участия в финале.

В матче за 3-е место сборная Южной Кореи одержала победу над Италией со счётом 45:40.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские шпажисты завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию.

Читайте также: Российские шпажисты выиграли бронзу на ЧМ по фехтованию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Фехтование
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить