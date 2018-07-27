Российские саблистки проиграли Франции в финале ЧМ по фехтованию

Уси, Китай, , 15:16 — REGNUM Российские саблистки проиграли сборной Франции в финале чемпионата мира по фехтованию.

Сборная России, в составе которой выступали Яна Егорян, София Позднякова и Софья Великая, уступила француженкам со счётом 35:45.

Также серебряным призёром стала Светлана Шевелева, которая не принимала участия в финале.

В матче за 3-е место сборная Южной Кореи одержала победу над Италией со счётом 45:40.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские шпажисты завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию.

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