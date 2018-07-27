СМИ: «Манчестер Сити» продаст Зинченко в «Вулверхэмптон»

Манчестер, Великобритания, , 14:58 — REGNUM «Манчестер Сити» принял предложение «Вулверхэмптона» по трансферу украинского полузащитника Александра Зинченко. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, «Вулверхэмптон» хочет приобрести Зинченко в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около €18 млн. При этом сам игрок намерен остаться в «Сити» и не горит желанием менять клуб.

Напомним, Зинченко перешёл в «Манчестер Сити» в 2016 году из клуба «Уфа» и был отдан в аренду в голландский «ПСВ».

В сезоне 2017/18 Зинченко провёл в составе «Манчестер Сити» восемь матчей в английской премьер-лиге, не отметившись результативными действиями, и стал чемпионом Англии.

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