Гаттузо останется главным тренером «Милана»

Милан, Италия, , 14:26 — REGNUM Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо не покинет свой пост и останется руководить командой. Об этом сообщил новый спортивный директор клуба Леонардо, говорится на сайте команды.

«Гаттузо останется тренером, другие варианты вообще не обсуждались. Гаттузо настоящий «миланист», поэтому он останется», — сказал Леонардо.

Ранее сообщалось, что американский хедж-фонд Elliot Management, который стал новым владельцем «Милана», планирует произвести кадровые изменения в клубе и, в частности, пригласить на пост главного тренера Антонио Конте.

Напомним, Гаттузо стал главным тренером «Милана» в ноябре 2017 года после того, как руководство клуба уволило предыдущего наставника Винченцо Монтеллу. Ранее Гаттузо работал с молодёжной командой «россонери».

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