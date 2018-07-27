«Вердер» совершил самый дорогой трансфер в истории клуба

Бремен, Германия, , 14:01 — REGNUM Бременский «Вердер» объявил о трансфере полузащитника Дэви Классена из «Эвертона». Об этом 27 июля сообщается на сайте клуба.

Детали соглашения не сообщаются, но, по данным британской прессы, «Вердер» заплатил за 25-летнего голландского полузащитника €14 млн. Этот трансфер стал самым дорогим в истории клуба.

Прежний рекорд принадлежал хавбеку Марко Марину, за переход которого из мёнхенгладбахской «Боруссии» в 2009 году бременский клуб отдал €8,2 млн.

Напомним, Классен перешёл в «Эвертон» из «Аякса» летом 2017 года за €27 млн. В сезоне 2017/18 он сыграл в 16 матчах, не отметившись результативными действиями.

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