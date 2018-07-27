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Севастова из-за травмы снялась с турнира в Москве

Спорт

Севастова не смогла принять участие в матче 1/4 финала

Москва, 27 июля 2018, 13:23 — REGNUM  Латвийская теннисистка Анастасия Севастова снялась с турнира в Москве из-за травмы ноги. Об этом сообщает пресс-служба турнира Moscow River Cup.

Севастова, посеянная на турнире под третьим номером, не смогла принять участие в матче ¼ финала с представительницей Белоруссии Александрой Саснович.

Таким образом, белорусская теннисистка автоматически выходит в полуфинал соревнований, где встретится с представительницей Сербии Ольгой Данилович.

Напомним, Севастова ранее обыграла представительницу Румынии Ирину Бару со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4, а также француженку Полин Пармантье — 6:2, 3:6, 6:4.

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