Севастова из-за травмы снялась с турнира в Москве

Москва, , 13:23 — REGNUM Латвийская теннисистка Анастасия Севастова снялась с турнира в Москве из-за травмы ноги. Об этом сообщает пресс-служба турнира Moscow River Cup.

Севастова, посеянная на турнире под третьим номером, не смогла принять участие в матче ¼ финала с представительницей Белоруссии Александрой Саснович.

Таким образом, белорусская теннисистка автоматически выходит в полуфинал соревнований, где встретится с представительницей Сербии Ольгой Данилович.

Напомним, Севастова ранее обыграла представительницу Румынии Ирину Бару со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4, а также француженку Полин Пармантье — 6:2, 3:6, 6:4.

Читайте также: Гёргес проиграла 187-й ракетке мира на турнире в Москве