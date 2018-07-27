Пятница, 27 Июля 2018 года
13:11:33 МСК

Гёргес проиграла 187-й ракетке мира на турнире в Москве

Спорт

Гёргес проиграла Данилович со счётом 6:3, 6:3

Москва, 27 июля 2018, 12:56 — REGNUM  Немецкая теннисистка Юлия Гёргес проиграла представительнице Сербии Ольге Данилович в четвертьфинальном матче турнира Moscow River Cup.

Матч, продолжавшийся 1 час 16 минут, завершился со счётом 6:3, 6:3 в пользу Данилович. В полуфинале турнира сербская теннисистка сыграет с представительницей Белоруссии Александрой Саснович.

Напомним, теннисный турнир в Москве проходит с 23 по 29 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Словении Тамаре Зиданшек в матче второго круга турнира в Москве.

Читайте также: Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Москве

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Теннис
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить