Гёргес проиграла 187-й ракетке мира на турнире в Москве

Москва, 27 июля 2018, 12:56 — REGNUM Немецкая теннисистка Юлия Гёргес проиграла представительнице Сербии Ольге Данилович в четвертьфинальном матче турнира Moscow River Cup.
Матч, продолжавшийся 1 час 16 минут, завершился со счётом 6:3, 6:3 в пользу Данилович. В полуфинале турнира сербская теннисистка сыграет с представительницей Белоруссии Александрой Саснович.
Напомним, теннисный турнир в Москве проходит с 23 по 29 июля.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Словении Тамаре Зиданшек в матче второго круга турнира в Москве.
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