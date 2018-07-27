Гёргес проиграла 187-й ракетке мира на турнире в Москве

Москва, , 12:56 — REGNUM Немецкая теннисистка Юлия Гёргес проиграла представительнице Сербии Ольге Данилович в четвертьфинальном матче турнира Moscow River Cup.

Матч, продолжавшийся 1 час 16 минут, завершился со счётом 6:3, 6:3 в пользу Данилович. В полуфинале турнира сербская теннисистка сыграет с представительницей Белоруссии Александрой Саснович.

Напомним, теннисный турнир в Москве проходит с 23 по 29 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Словении Тамаре Зиданшек в матче второго круга турнира в Москве.

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