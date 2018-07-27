Нурмагомедов предложил Макгрегору провести бой в ноябре

Нью-Йорк, США, 27 июля 2018, 12:47 — REGNUM Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов предложил провести бой в ноябре ирландцу Конору Макгрегору. Об этом сообщает MMAjunkie.
Макгрегор сумел избежать заключения по делу о его нападении на автобус. Нью-Йорский суд приговорил его к исправительным работам.
«Я рад, что он остался на свободе, иначе я бы не смог его наказать. Теперь ему нужно приехать со своей командой в «Мэдисон Сквер Гарден» в ноябре, что закончить наши дела», — сказал Нурмагомедов.
Напомним, в апреле Макгрегор в Нью-Йорке разбил окно автобуса и пытался бросить в него элемент дорожного заграждения. В результате пострадал один человек — американский боец Майкл Кьеза.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что Макгрегору было бы гораздо безопасней находиться в тюрьме.
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