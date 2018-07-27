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«Тоттенхэм» объявил название нового стадиона

Спорт

Новая арена получит название «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»

Лондон, 27 июля 2018, 12:11 — REGNUM  Лондонский клуб «Тоттенхэм Хотспур» объявил название нового стадиона, на котором команда будет проводить домашние матчи. Об этом сообщается на сайте клуба.

Новая арена, строительство которой будет завершено в ближайшее время, получит название «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Клуб не стал сохранять старое название стадиона «Уайт Харт Лэйн».

Также отмечается, что руководство рассматривало вариант с коммерческим названием, в котором будет отражено имя одного из спонсоров. Однако в итоге остановились на названии «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум».

Планируется, что первый тестовый матч на новом стадионе пройдёт 27 августа. Сыграют дублирующие составы «Тоттенхэма» и «Брайтона». А на 1 сентября запланирован матч легенд «Тоттенхэма» и «Баварии».

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