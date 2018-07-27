Экс-наставник сборной Бразилии в третий раз возглавил «Палмейрас»

Сан-Паулу, Бразилия, , 10:41 — REGNUM Бразильский тренер, чемпион мира 2002 года Луис Фелипе Сколари возглавил клуб «Палмейрас». Об этом сообщается на сайте клуба.

Сколари заключил контракт с клубом до 2020 года. Ранее специалист был главным тренером «Палмейраса» с 1997 по 2000 и с 2010 по 2012 год.

Под руководством Сколари «Палмейрас» два раза выигрывал Кубок Бразилии (1998, 2012), а также становился обладателем Кубка Меркосур (1998) и Кубка Либертадорес (1999).

Напомним, под руководством Сколари сборная Бразилии стала чемпионом мира в 2002 году.

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