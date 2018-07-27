Главный тренер сборной Мексики может покинуть свой пост

Мехико, , 10:24 — REGNUM Главный тренер сборной Мексики Хуан Карлос Осорио может покинуть свой пост. Об этом сообщает издание Goal.

По информации издания, Осорио может возглавить сборные других стран. В его услугах заинтересованы футбольные федерации сразу двух стран из Южной Америки и ещё двух — из Азии.

Отмечается, что в Колумбии специалисту предлагают возглавить команду. Также ещё одно приглашение может поступить из США.

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Напомним, Осорио возглавляет сборную Мексики с 2015 года. На чемпионате мира в России команда под его руководством вышла из группы, обыграв Германию (1:0), Южную Корею (2:1) и проиграв Швеции (0:3). В 1/8 финала мексиканцы уступили Бразилии со счётом 0:2.

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