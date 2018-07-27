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Вице-премьер Госсовета КНР: олимпийские объекты должны быть сданы в срок

Спорт

Хань Чжэн отметил, что олимпийские объекты «стоят перед историческими испытаниями»

Пекин, 27 июля 2018, 10:24 — REGNUM  Вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн подчернил, что спортивные объекты и инфраструктура, строящиеся к зимней Олимпиаде в Пекине 2022 года должны быть безопасными и построены в срок, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Хань, являющийся также членом Постоянного комитета Политбюро ЦК Компартии Китая и главой ведущей группы по подготовке в пекинской зимней Олимпиаде-2022, отметил, что олимпийские объекты «стоят перед историческими испытаниями». Все объекты городских соревнований поделены на три кластера для соревнований по кёрлингу, хоккею на льду и соревнованиях на коньках.

Спортивный кластер Яньцин, расположенный между Пекином и Чжанцзякоу примет соревнования по горным лыжам, бобслею, саням и скелетону, в то время, как Чунли в Чжанцзяко станет местом для горнолыжного фристайла, сноуборда, кросса, лыжного двоеборья, прыжков с трамплина и биатлона.

Напомним, что Китай планирует привлечь 300 млн людей на зимнюю Олимпиаду в Пекине, которая пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года, а паралимпиада стартует 4 марта.

Читайте ранее в этом сюжете: Пекин готовится ко второй в своей истории Олимпиаде

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Олимпийские игры
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