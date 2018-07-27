«Ростов» – «Ахмат»: транспорт будет работать до часу ночи

Ростов-на-Дону, , 10:18 — REGNUM К первому матчу РФПЛ, который 28 июля примет стадион «Ростов-Арена», подготовлена схема транспортных путей и парковок. Болельщиков также информируют о том, как в этот день будет организована работа общественного транспорта, сообщает ИА REGNUM.

Футбольных фанатов «Ростова» и «Ахмата» предупреждают о том, что вход на стадион будет открыт за три часа до стартового свистка. Прибыть на стадион болельщики могут как пешком по Ворошиловскому мосту, через парк культуры и отдыха «Левобережный» или через подземный пешеходный переход возле торгово-развлекательного комплекса «МегаМаг», так и воспользовавшись маршрутами автобусов № 75, 39 и маршрутных такси № 49, 77, 92. В день матча пассажирский транспорт будет работать до часу ночи.

Для автовладельцев предусмотрено более 3 тыс. парковочных мест рядом с футбольной ареной.

Как ранее сообщало ИА REGNUM при покупке билета на матч взрослым предоставлялось бесплатное место для ребёнка возрастом до 13 лет. Для этого необходимо предъявить подтверждающий документ. Дети до семи лет вправе посетить футбольный поединок без предоставления персонального места, но при себе нужно иметь бесплатный билет со специальным обозначением. Также пенсионеры вправе приобрести билет по льготной стоимости, предъявив документ в кассах стадиона «Олимп-2».

Напомним, минимальная цена билетов на матч между «Ростовом» и «Ахматом» составила 150 рублей, максимальная — 5 тыс. рублей.

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