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Менеджер Нурмагомедова: «Макгрегору было бы гораздо безопасней в тюрьме»

Спорт

Абдель-Азиз прокомментировал приговор Макгрегору

Нью-Йорк, США, 27 июля 2018, 09:58 — REGNUM  Менеджер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заявил, что ирландскому бойцу Конору Макгрегору было бы гораздо безопасней находиться в тюрьме. Об этом сообщает «Чемпионат».

"Честно говоря, я чувствую, что в тюрьме Конору было бы гораздо безопасней. Если бой состоится, то Хабиб надерёт Конору зад и станет тем человеком, который выполнит общественный запрос», — сказал Али Абдель-Азиз.

Напомним, в начале апреля в Нью-Йорке Макгрегор разбил окно автобуса и пытался бросить в него элемент дорожного заграждения. В результате происшествия пострадал один человек — американский боец Майкл Кьеза. В том же автобусе находился и российский боец Хабиб Нурмагомедов.

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В результате инцидента суд Нью-Йорка решил не применять к Макгрегору наказания в виде лишения свободы, поскольку тот добровольно признал свою вину. Суд приговорил ирландца к пяти дням общественных работ и посещению тренингов по управлению гневом.

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