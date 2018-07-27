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Минское «Динамо» в гостях обыграло «ДАК» в квалификации Лиги Европы

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:1

Дунайска-Стреда, Словакия, 27 июля 2018, 09:33 — REGNUM  Минское «Динамо» одержало победу над словацким клубом «ДАК 1904» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Динамо» отличились Роман Бегунов, Александр Макась и Урош Николич. В составе «ДАК» единственный гол с пенальти забил Эрик Пачинда.

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Встреча проходила в Словакии в городе Дунайска-Стреда. Ответный матч состоится в Минске 2 августа.

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