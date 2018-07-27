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Бразильский нападающий «Краснодара» получил российское гражданство

Спорт

Ари стал гражданином России

Москва, 27 июля 2018, 08:52 — REGNUM  Бразильский нападающий «Краснодара» Ари получил российское гражданство. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Футболист родился и вырос в Бразилии. В России он играет с 2010 года, когда перешёл в московский «Спартак» из голландского «АЗ».

В 2013 году Ари стал игроком «Краснодара», а в 2017 году перешёл на правах аренды в московский «Локомотив», с которым стал чемпионом России сезона 2017/18.

Перед чемпионатом мира по футболу 2018 года Ари заявил, что готов играть за сборную России.

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