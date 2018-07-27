«Локомотив» и ЦСКА сыграют за Суперкубок России

Нижний Новгород, , 08:32 — REGNUM В матче за Суперкубок России сыграют московские клубы «Локомотив» и ЦСКА. Встреча пройдёт 27 июля в Нижнем Новгороде.

«Локомотив» сыграет в матче на правах чемпиона России. В сезоне 2017/18 «железнодорожники» впервые за 14 лет выиграли чемпионат страны, опередив ЦСКА и «Спартак».

Соперником «Локомотива» должен был стать «Тосно», который в прошлом сезоне выиграл Кубок России. Однако клуб из Ленинградской области прекратил существование из-за финансовых проблем. Поэтому вместо него в матче участвует ЦСКА, занявший второе место в чемпионате России.

Отметим, что «Локомотив» пять раз участвовал в матче за Суперкубок, из них два раза выиграл — в 2003 и 2005 годах. ЦСКА десять раз принимал участие в матче и шесть раз становился обладателем Суперкубка.

Напомним, матч за Суперкубок России пройдёт 27 июля в Нижнем Новгороде.

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