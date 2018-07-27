Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Москве

Москва, , 07:52 — REGNUM Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла представительнице Словении Тамаре Зиданшек в матче второго круга турнира Moscow River Cup.

Матч, продолжавшийся 1 час 53 минуты, завершился со счётом 6:4, 2:6, 6:4 в пользу Зиданшек. В четвертьфинале словенская теннисистка сыграет с представительницей Германии Лаурой Зигемунд.

Напомним, теннисный турнир в Москве проходит с 23 по 29 июля.

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