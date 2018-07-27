«Кайрат» с Аршавиным обыграл «АЗ Алкмар» в Лиге Европы

Алма-Ата, Казахстан, 27 июля 2018, 07:33 — REGNUM Футбольный клуб «Кайрат» одержал победу над голландским «АЗ Алкмар» в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча завершилась со счётом 2:0.
В составе «Кайрата» дубль оформил нападающий Адеринсола Эсеола, который отличился на 12-й и 50-й минутах матча.
Отметим, что российский форвард «Кайрата» Андрей Аршавин провёл на поле всеь матч и был заменён в добавленное время.
Встреча проходила на стадионе «Центральный» в Алма-Ате. Ответный матч состоится в Алкмаре 2 августа.
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