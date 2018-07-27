МВД ожидает беспорядков в Нижнем Новгороде в ходе матча ЦСКА — «Локомотив»

Нижний Новгород, , 06:15 — REGNUM Правоохранительные органы располагают информацией о готовящихся беспорядках и «договорных драках» во время матча за Суперкубок России между московскими ЦСКА и «Локомотивом», сообщает пресс-служба МВД России.

«По имеющейся у правоохранительных органов информации, ряд болельщиков обеих команд планируют совершение противоправных действий как на стадионе, так и в общественных местах города», — говорится в сообщении.

В частности, по данным полиции, некоторые из фанатов направляются в Нижний Новгород для проведения «договорных драк». Кроме этого, во время матча отдельные болельщики планируют организовать «нарушения общественного порядка с использованием пиротехнических средств и других предметов, опасных для окружающих».

Сообщается, что МВД обратилось к руководителям обоих футбольных клубов и фанатских движений с призывом провести с болельщиками разъяснительную работу и проинформировать их о возможных юридических последствиях противоправного поведения.

В ведомстве подчеркнули, что подразделениями полиции будут предприняты «все необходимые меры для обеспечения правопорядка на матче».

Напомним, встреча ЦСКА и «Локомотива» состоится 27 июля на стадионе «Нижний Новгород», принимавшем матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.