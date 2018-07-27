«Гремио» включился в борьбу за чемпионский титул, обыграв «Сан-Паулу» — 1:0

Бразилиа, , 03:27 — REGNUM 27 июля на стадионе «Арена Гремио» был разыгран матч 15-го тура бразильской Серии А 2018 между коллективами «Гремио» и «Сан-Паулу». Противостояние завершилось волевой победой хозяев со счетом 2:1.

В дебюте матча Диего Соуза вывел гостей вперед после передачи Роберта Арболеда — 1:0. Через 41 минуту 22-летний скоростной нападающий Эвертон сравнял ситуацию на табло — 1:1. На 16-й минуте второго тайма Эвертон оформил дубль — 2:1. В роли ассистента выступил Луан.

Статистика матча («Гремио"/"Сан-Паулу»)

Удары 7/4

Удары в створ 4/3

Владение 59%/41%

Фолы 18/14

С 29-ю очками «Сан-Паулу» остался на 2-й позиции. «Гремио», набрав 26 очков, поднялся на 4-е место.

Составы на матч:

«Гремио»: Гроэ, Жеромел, Каннеманн, Оливейра, Леандро, Луан, Майкон, Рамиро, Сисеро, Жаел, Эвертон.

«Сан-Паулу»: Сидао, Мартинс, Арболеда, Милитао, Рейналдо, Соуза, Нене, Эвертон, Рохас, Хадсон, Лизиеро.

Главный арбитр матча: Граццианни Масиел Роша.

Предупреждения: Хадсон — 23, Арболеда — 24, Милитао — 39, Рохас — 54, Леандро — 60, Каннеманн — 75, Сисеро — 81, Рамиро — 87.

Голы: Соуза 4 — 0:1, Эвертон 45 — 1:1, Эвертон 61 — 2:1.