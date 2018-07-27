«Ботафого» вогнал «Шапекоэнсе» в «зону вылета» — 1:0

Бразилиа, , 03:21 — REGNUM 27 июля на стадионе «Энженьян» был разыгран матч 15-го тура бразильской Серии А 2018 между командами «Ботафого» и «Шапекоэнсе». Противостояние завершилось со счетом 1:0 в пользу хозяев.

В дебюте второго тайма 22-летний бразильский центральный защитник Марсиньо вывел хозяев вперед, замкнув передачу Киезы — 1:0.

Статистика матча («Ботафого"/"Шапекоэнсе»)

Удары 8/2

Удары в створ 6/1

Владение 51%/49%

Фолы 16/14

Набрав 20 очков «Ботафого» поднялся на 10-ю строчку. «Шапекоэнсе» с 16-ю баллами остался висеть в «зоне вылета».

Составы на матч:

«Ботафого»: Сауло, Карли, Марсиньо, Моизес, Жилсон, Рабелло, Родриго, Фернандес, Валенсия, Пимпао, Киеза.

«Шапекоэнсе»: Жандрей, Эдуардо, Тьере, Тата, Дуглас, Кантерос, Араухо, Осман, Эликарлос, Силва, Леандро.

Главный арбитр матча: Сальвио Перейра Сампайо.

Предупреждения: Кантерос — 3, Дуглас — 43, Пимпао — 83, Доффо — 84.

Голы: Марсиньо 55 — 1:0.