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Премьер-министр Индии: ЧМ-2018 укрепил имидж России во всём мире

Спорт

На ЧМ-2018 Россия продемонстрировала свои организационные способности, заявил Нарендра Моди

Йоханнесбург, ЮАР, 27 июля 2018, 01:57 — REGNUM  Успешное проведение Россией чемпионата мира по футболу 2018 года укрепило имидж страны на международной арене, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита БРИКС.

Как отметил индийский премьер, Россия всегда была известна спортивными достижениями, а в ходе проведения ЧМ-2018 также «продемонстрировала всему миру свои организационные способности».

«Весь мир смог собственными глазами увидеть, как успешно Россия провела этот чемпионат, что еще больше укрепило образ, имидж России во всем мире», — приводит словам Моди пресс-служба Кремля.

Напомним, матчи ЧМ-2018 проходили с 14 июня по 15 июля в одиннадцати городах России.

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Чемпионат мира по футболу — 2018 в России
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