«РБ Лейпциг» забил четыре безответных мяча в ворота «Хеккена»

Лейпциг, Германия, , 21:23 — REGNUM 26 июля на стадионе «Ред Булл Арена» был разыгран первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 2018/19 между командами «Ред Булл Лейпциг» и «Хеккен». Противостояние завершилось крупной победой «быков» со счетом 4:0.

В конце первого тайма португальский вингер Брума открыл счет после передачи Ильзанкера — 1:0. Через 4 минуты 19-летний бразильский вингер Матеус Кунья удвоил преимущество — 2:0. В начале второго тайма опытный хавбэк сборной Словении Юлиан Кампль довел счет до разгромного — 3:0. В роли ассистента выступил Жан-Кевин Огюстен. В конце матча Огюстен отличился забитым мячом — 4:0.

Статистика матча («Ред Булл Лейпциг«/»Хеккен»)

Удары 14/2

Улары в створ 5/0

Владение 55%/45%

Фолы 18/18

Составы на матч:

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Сарачи, Орбан, Конате, Клостерманн, Ильзанкер, Демме, Кампль, Брума, Кунья,. Огюстен.

«Хеккен»: Абрахамссон, Хаммар, Аркивуо, Линдгрен, Андерссон, Фалцетас, Фрайберг, Ирандаст, Челик, Камара, Паулиньо.

Главный арбитр матча: Александар Ставрев.

Предупреждения: Орбан — 7, Линдгрен — 11, Фрайберг — 29, Челик — 33, Ильзанкер — 34, Сарачи — 45, Камара — 78, Лундберг — 79, Демме — 79.

Удаления: Ильзанкер — 81.

Голы: Брума 35 — 1:0, Кунья 39 — 2:0, Ккмпль 50 — 3:0, Огюстен 84 — 4:0.