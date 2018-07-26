Призовой фонд Всемирных игр кочевников в Киргизии превышает 24 млн рублей

Бишкек, , 17:40 — REGNUM Дирекция по национальным видам спорта Киргизии утвердила общий призовой фонд III Всемирных игр кочевников в сумме 26 млн 615 тысяч сомов (более 24,6 млн рублей). Об этом сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Самый большой призовой фонд предусмотрен для состязаний по кок-бору — 6 млн сомов (свыше 5,5 млн рублей). Команда, которая займет первое место получит 3 млн сомов (более 2,7 млн рублей), второе — 1,5 млн сомов (около 1,4 млн рублей), третье — 1 млн сомов (свыше 920 тысяч рублей).

Кроме того, спортсмен, получивший титул «Великий игрок по кок-бору», а также «Великая лошадь кок-бору» получат дополнительно по 100 тысяч сомов (92 тысячи рублей).

Победитель соревнований «Великая борьба кочевников» получит самый крупный денежный приз — 1 млн сомов (более 920 тысяч рублей).

Остальные призеры в других видах состязаний могут рассчитывать на вознаграждение в размере от 15 тысяч сомов (13,8 тысячи рублей) до 350 тысяч сомов (свыше 320 тысяч рублей).

ИА REGNUM напоминает, что власти Киргизии учредили Всемирные игры кочевников для популяризации национальных игр кочевых народов, населяющих территорию современной Центральной Азии и Туркестанского региона.

Первые Игры кочевников прошли в сентябре 2014 года на побережье озера Иссык-Куль в Киргизии. Вторые состоялись там же в начале сентября 2016 года.

Отметим, что на III Всемирных игр кочевников будут разыграны 594 медали в 37 видах спорта, в том числе: в конных скачках и состязаниях на лошадях, в нескольких видах единоборств и в стрельбе из традиционного лука, а также в состязаниях по национальным видам охоты и в интеллектуальных играх. Желание принять участие в спортивном мероприятии уже изъявили спортсмены из 44 стран.