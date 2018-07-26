Глава РФС: Систему VAR используют в 9 матчах нового футбольного сезона

Москва, , 15:58 — REGNUM В сезоне 2018/19 система видеоповторов (VAR) будет применена в девяти матчах. Об этом рассказал журналистам исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.

По словам Алаева, система VAR будет использована в девяти матчах. Речь идёт о полуфиналах и финале Кубка России, а также стыковых матчах РПЛ и ФНЛ.

«Сейчас много разговоров про VAR. Технологии идут в наш мир, и нельзя стоять в стороне. Мы работаем, готовим арбитров, которые будут видеопомощниками судей», — сказал Алаев.

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Напомним, на сегодняшний день система VAR используется на матчах европейских чемпионатов, в частности, в Италии и Германии.

На международном уровне VAR впервые применяли в 2017 году во время матчей Кубка конфедераций. А в 2018 году систему использовали на матчах чемпионата мира.

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