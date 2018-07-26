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РФС подпишет контракт с Черчесовым по схеме «2+2»

Спорт

Контракт будет подписан на два года с возможностью продления ещё на два

Москва, 26 июля 2018, 15:31 — REGNUM  Российский футбольный союз (РФС) подпишет контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым по схеме «2+2». Об этом рассказал член исполкома РФС Игорь Лебедев, 26 июля сообщает «Р-спорт».

Контракт будет подписан на два года, до чемпионата Европы — 2020, с возможностью продления ещё на два, до чемпионата мира — 2022. Действующий контракт специалиста истекает в августе 2018 года.

Также отмечается, что перед Черчесовым поставлена задача подготовить команду к отборочному турниру чемпионата Европы 2020 года и выйти в финальную часть турнира.

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Напомним, Черчесов возглавляет сборную России с августа 2016 года. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Исполком РФС официально согласовал продление контракта с Черчесовым.

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