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Российские шпажисты выиграли бронзу на ЧМ по фехтованию

Спорт

Сборная России одержала победу в матче за 3-е место над командой Франции со счётом 45:35

Уси, Китай, 26 июля 2018, 14:47 — REGNUM  Российские шпажисты завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира по фехтованию.

Сборная России, в составе которой выступали Павел Сухов, Сергей Ходос, Никита Глазков и Сергей Бида, одержала победу в матче за 3-е место над командой Франции со счётом 45:35.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российские шпажисты проиграли в полуфинале команде Южной Кореи со счётом 35:45 и не смогли выйти в финал чемпионата мира.

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