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Трансфер Головина станет для «Монако» третьим по стоимости в истории клуба

Спорт

Больше платили только за Хамеса Родригеса и Радамеля Фалькао

Монако, 26 июля 2018, 14:37 — REGNUM  Трансфер полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина станет для «Монако» третьим по стоимости за всю историю клуба. Об этом сообщает «Чемпионат».

Напомним, «Монако» предложил «армейцам» за переход Головина в свою команду €30 млн.

Большую сумму монегаски отдавали только за трансферы колумбийцев Хамеса Родригеса (€45 млн) и Радамеля Фалькао (€40 млн). Столько же, €30 млн, было заплачено за Бальде Кейта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Головин 26 июля отправляется в Монако для прохождения медосмотра. После этого будет заключён контракт между клубами и договор с игроком на пять лет.

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