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Нападающий «Зенита» перешёл в аренду в «Рубин»

Спорт

Полоз перешёл в «Рубин» на правах аренды до конца сезона

Нападающий «Зенита» перешёл в аренду в «Рубин»
Иллюстрация: Soccer.ru
Дмитрий Полоз

Казань, 26 июля 2018, 13:55 — REGNUM  Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз перешёл в казанский «Рубин» на правах аренды. Об этом 26 июля сообщается на сайте санкт-петербургского клуба.

Два клуба достигли соглашения о переходе форварда, который тренируется уже в составе казанской команды. Срок аренды рассчитан до конца сезона 2018/19.

Напомним, Полоз перешёл в «Зенит» из «Ростова» летом 2017 года. За один сезон он провёл в составе «Зенита» 31 матч, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

Отметим, что в составе «Ростова» Полоз играл под руководством нынешнего наставника «Рубина» Курбана Бердыева.

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