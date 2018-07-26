Исполком РФС утвердил основной судейский состав на матчах Кубка России

Москва, , 13:33 — REGNUM Список из 18 главных судей для работы на матчах Кубка России и Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2018/19 утвержден на сегодняшнем заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), сообщил 26 июля член комитета РФС Игорь Лебедев.

По его словам, основной судейский состав будет работать весь сезон. Среди 18 утвержденных кандидатур есть два новых арбитра.

Владислав Безбородов Станислав Васильев Михаил Вилков Роман Галимов Алексей Еськов Сергей Иванов Сергей Карасев Павел Кукуян Сергей Лапочкин Кирилл Левников Алексей Матюнин Виталий Мешков Владимир Москалев Алексей Николаев Алексей Сухой Евгений Турбин Николай Волошин Василий Казарцев

Заседание исполкома РФС началось сегодня в 11:00 в Доме футбола в Москве. Новый сезон чемпионата России по футболу стартует 28 июля.

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