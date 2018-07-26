Исполком РФС официально согласовал продление контракта с Черчесовым

Москва, , 12:30 — REGNUM Продление контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым официально согласовано исполнительным комитетом Российского футбольного союза (РФС). Об этом 26 июля сообщил член исполкома Игорь Лебедев на своей странице в Twitter.

«Исполком РФС официально согласовал назначение Черчесова Станислава Саламовича на должность главного тренера национальной мужской сборной команды России по футболу на новый срок», — говорится в сообщении.

Отметим, что заседание исполкома РФС проходит 26 июля в Москве. На нём подводят итоги выступления сборной России на домашнем чемпионате мира по футболу.

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Напомним, сборная России дошла до четвертьфинала мундиаля, где проиграла команде Хорватии (2:2, 3:4 — по пенальти). На групповом этапе российская команда обыграла Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) и уступила Уругваю (0:3). В 1/8 финала подопечные Станислава Черчесова взяли верх над Испанией (1:1, 4:3 — по пенальти).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Станислав Черчесов включён в список десяти номинантов на звание лучшего тренера 2018 года по версии ФИФА.

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