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«Челси» подписал контракт с 38-летним вратарём

Спорт

Грин перешёл из клуба «Хаддерсфилд Таун» на правах свободного агента

Лондон, 26 июля 2018, 12:19 — REGNUM  Лондонский «Челси» подписал контракт с 38-летним вратарём Робертом Грином. Об этом сообщается на сайте клуба.

Соглашение рассчитано на один сезон. Грин перешёл в «Челси» из клуба «Хаддерсфилд Таун» на правах свободного агента.

В новом сезоне английской премьер-лиги Грин станет третьим вратарем «Челси» после бельгийца Тибо Куртуа и аргентинца Вилли Кабальеро.

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Напомним, Грин провёл в общей сложности более 260 матчей в чемпионате Англии, выступая за такие клубы, как «Куинз Парк Рейнджерс», «Вест Хэм», «Норвич Сити», «Хаддерсфилд Таун», «Лидс Юнайтед».

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