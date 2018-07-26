Лебедева не смогла оспорить решение МОК о лишении её олимпийских медалей

Лозанна, Швейцария, , 12:04 — REGNUM Легкоатлетка Татьяна Лебедева и копьеметательница Мария Абакумова, которые были лишены олимпийских медалей по решению Международного олимпийского комитета (МОК), останутся без наград мирового первенства 2008 года в Пекине. Апелляция российских спортсменок была отклонена Спортивным арбитражным судом (CAS). Такое решение суд принял сегодня, 26 июля.

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Двух российских легкоатлеток лишили наград Олимпиады-2012

«Коллегия CAS установила, что заявители не смогли доказать, что методы тестирования на допинг в лабораториях не соответствовали действовавшим стандартам», — говорится в решению суда, опубликованном на официальном сайте.

Также была отклонена и апелляция серебряного призёра чемпионата мира 2012 года по велоспорту на треке Екатерины Гниденко, которая оспаривала в CAS дисквалификацию, полученную после перепроверки допинг-пробы 2012 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, о лишении легкоатлетки Татьяны Лебедевой серебряных медалей Игр-2008 в прыжках в длину и тройном прыжке МОК объявил 25 января 20 176 года. Такое решение было принято по результатам перепроверки допинг-пробы, в которой были обнаружены следы туринабола. В феврале спортсменка подала апелляцию. Ранее, в сентябре 2016 года, МОК лишил Марию Абакумову серебра Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

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