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Сборная Японии назначила нового главного тренера

Спорт

Им стал наставник молодёжной команды Хадзимэ Мориясу

Токио, 26 июля 2018, 11:35 — REGNUM  На пост главного тренера сборной Японии назначен наставник молодёжной команды Хадзимэ Мориясу. Об этом сообщила Японская футбольная ассоциация.

Мориясу работал с молодёжной командой с 2017 года. До этого он тренировал японский клуб «Санфречче Хиросима». Свою тренерскую деятельность он начал в 2004 году.

Напомним, после чемпионата мира по футболу главный тренер сборной Японии Акира Нисино покинул свой пост. Под его руководством команда вышла из группы на мундиале, но проиграла в 1/8 финала сборной Бельгии со счётом 2:3, ведя по ходу встречи с разницей в два мяча.

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Ранее сообщалось, что возглавить сборную Японии может бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер.

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