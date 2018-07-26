Сборная Японии назначила нового главного тренера

Токио, , 11:35 — REGNUM На пост главного тренера сборной Японии назначен наставник молодёжной команды Хадзимэ Мориясу. Об этом сообщила Японская футбольная ассоциация.

Мориясу работал с молодёжной командой с 2017 года. До этого он тренировал японский клуб «Санфречче Хиросима». Свою тренерскую деятельность он начал в 2004 году.

Напомним, после чемпионата мира по футболу главный тренер сборной Японии Акира Нисино покинул свой пост. Под его руководством команда вышла из группы на мундиале, но проиграла в 1/8 финала сборной Бельгии со счётом 2:3, ведя по ходу встречи с разницей в два мяча.

Читайте также: Сборная Японии по футболу останется без Нисино

Ранее сообщалось, что возглавить сборную Японии может бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер.

Читайте также: Японцев будет тренировать бывший наставник «Арсенала»?