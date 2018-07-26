«Марсель» отстранён от участия в еврокубках на один сезон условно

Марсель, Франция, , 11:15 — REGNUM Французский «Марсель» условно отстранён от участия в еврокубках на один сезон с испытательным сроком в два года. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что «Марсель» наказан за поведение болельщиков во время матчей Лиги Европы в сезоне 2017/18. Фанаты клуба использовали пиротехнику и бросали посторонние предметы на поле.

Читайте также: «Атлетико» и «Марсель» столкнулись с преследованием из-за фанатов

Кроме условной дисквалификации, «Марсель» наказан штрафом в €100 тыс. Также клуб проведёт один домашний еврокубковый матч без зрителей.

Напомним, в сезоне 2017/18 «Марсель» дошёл до финала Лиги Европы, в котором уступил мадридскому «Атлетико» со счётом 0:3.

Читайте также: «Атлетико» не оставил шансов «Марселю» в финале Лиги Европы