Париж, , 10:59 — REGNUM Французский «ПСЖ» представил новую гостевую форму на сезон 2018/19. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Новая форма выполнена в светлых тонах с золотыми вставками. Спонсором клуба является американская фирма Nike.

https://twitter.com/PSG_inside/status/1022300486609731584

Напомним, «ПСЖ» является действующим чемпионом Франции. Кроме того, в сезоне 2017/18 парижский клуб выиграл Кубок Франции и Кубок французской лиги.

В Лиге чемпионов «ПСЖ» вышел из группы, однако проиграл в 1/8 финала турнира мадридскому «Реалу».

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