ФК «Ростов» проинформировал о новичках

Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» сообщил о новых игроках. В новом сезоне в составе жёлто-синих сыграют защитник Артём Щадин и хавбек Артур Юсупов, проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе донской команды.

С Щадиным — воспитанником ярославского футбола, игравшим ранее за «Шинник», а также армавирское «Торпедо» и «Кубань», подписан контракт по схеме «2+1».

Контракт с полузащитником Юсуповым рассчитан на один сезон. 28-летний хавбек провёл прошлый сезон в «Ростове», сыграв за клуб 12 матчей. Юсупов стал автором одного гола.

Полузащитник ранее защищал клубные цвета «Крыльев Советов», «Тольятти», «Динамо», «Химок» и «Зенита». Два матча были сыграны за сборную России.

ИА REGNUM напоминает, что первый матч РФПЛ футбольный клуб «Ростов» проведёт на новом домашнем стадионе — «Ростов Арене». 28 июля на поле вместе с жёлто-синими выйдут игроки «Ахмата» (Грозный).

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