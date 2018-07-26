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«Ростов» объявил о переходе в команду бывшего полузащитника «Зенита»

Спорт

Юсупов подписал с «Ростовом» контракт на один сезон

Ростов-на-Дону, 26 июля 2018, 10:32 — REGNUM  Футбольный клуб «Ростов» объявил о переходе бывшего полузащитника «Зенита» Артура Юсупова. Об этом 25 июля сообщается на сайте клуба.

Юсупов расторг контракт с «Зенитом» по обоюдному согласию сторон, после чего перешёл в «Ростов» на правах свободного агента. Игрок подписал с «Ростовом» контракт на один сезон.

Напомним, Юсупов числился в «Зените» с 2015 года. В сезоне 2017/18 он играл за «Ростов» на правах аренды и провёл в составе команды 16 матчей, в которых забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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