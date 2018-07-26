Forbes оставил Овечкина лидером рейтинга российских звёзд

Москва, , 10:28 — REGNUM Капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вновь находится на первом месте среди знаменитостей, по версии русскоязычного журнала Forbes. Рейтинг опубликован 26 июля на сайте издания.

За год — с июня 2017 года по мая 2018 года включительно — доход Овечкина вырос на $14,5 млн. За тот же период имя хоккеиста фигурировало в 7405 публикациях и более чем 1,6 млн поисковых запросов «Яндекса».

На втором месте по популярности — лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров. Он заработал за год $13,9 млн, его 4536 раз упоминали в СМИ и 4,4 млн раз — в поисковых запросах. Третье место занял певец Филипп Киркоров, заработавший $8,9 млн.

В рейтинг также попали российские футболисты Федор Смолов и Артем Дзюба. Их имена оказались на 32-й и 33-й строчках.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Овечкин первым игроком НХЛ, удостоенным престижной американской премии ESPY. В сезоне 2017/18 «Вашингтон» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли, при этом Овечкина признали самым ценным игроком.

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