Евгения Медведева представила музыку к программе на сезон 2018/19

Оттава, , 10:09 — REGNUM Российская фигуристка Евгения Медведева представила музыку к программе, с которой будет выступать в сезоне 2018/19. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

Медведева будет исполнять короткую программу под композицию Натали Коул Orange Colored Sky. Хореографами спортсменки выступили Дэвид Уилсон и Сандра Безик.

Произвольная программа будет исполняться под мелодии Mumuki и Libertango в исполнении Йо Йо Ма. Хореографом стал Дэвид Уилсон. Тренерами являются Брайан Орсер и Трэйси Уилсон-Кинселла.

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Напомним, Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финалов Гран-при и двукратной чемпионкой России.

В 2018 году Медведева перешла тренироваться к канадском тренеру Брайану Орсеру после многолетнего сотрудничества с Этери Тутберидзе.

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