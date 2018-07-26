Четверг, 26 Июля 2018 года
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Южный проиграл Звереву на турнире в Атланте

Спорт

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2

Атланта, США, 26 июля 2018, 09:57 — REGNUM  Российский теннисист Михаил Южный проиграл немцу Мише Звереву в матче второго круга теннисного турнира в Атланте (США).

Встреча, продолжавшаяся 1 час 9 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу Зверева. В четвертьфинале турнира Зверев сыграет с американцем Джоном Иснером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после матча первого тура над американцем Эмилем РайнбергомЮжный объявил, что завершит карьеру после турнира в Санкт-Петербурге, который пройдёт в сентябре.

Читайте ранее в этом сюжете: Теннисист Михаил Южный объявил о завершении карьеры в сентябре

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