Южный проиграл Звереву на турнире в Атланте

Атланта, США, , 09:57 — REGNUM Российский теннисист Михаил Южный проиграл немцу Мише Звереву в матче второго круга теннисного турнира в Атланте (США).

Встреча, продолжавшаяся 1 час 9 минут, завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу Зверева. В четвертьфинале турнира Зверев сыграет с американцем Джоном Иснером.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после матча первого тура над американцем Эмилем РайнбергомЮжный объявил, что завершит карьеру после турнира в Санкт-Петербурге, который пройдёт в сентябре.

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