Четверг, 26 Июля 2018 года
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МЮ обыграл «Милан» в серии пенальти из 26 ударов

Спорт

Встреча завершилась со счётом 1:1 (9:8 — по пенальти)

Карсон, США, 26 июля 2018, 09:33 — REGNUM  «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Миланом» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча, прошедшая в Карсоне (Калифорния, США), завершилась со счётом 1:1 (9:8 — по пенальти).

На 12-й минуте матча счёт открыл нападающий манкунианцев Алексис Санчес. Спустя три минуты форвард россонери Сусо восстановил равновесие.

В оставшееся время матча команды не смогли выявить победителя. Исход поединка решился в серии пенальти, которая состояла из 26 ударов.

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Победу МЮ принёс точный удар с «точки» полузащитника Андера Эрреры. Хавбек «Милана» Франк Кессье, в свою очередь, пробил мимо.

В следующем матче 29 июля «МЮ» встретится с «Ливерпулем», а «Милан» 1 августа сыграет с «Тоттенхэмом».

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