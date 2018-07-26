МЮ обыграл «Милан» в серии пенальти из 26 ударов

Карсон, США, , 09:33 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Миланом» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча, прошедшая в Карсоне (Калифорния, США), завершилась со счётом 1:1 (9:8 — по пенальти).

На 12-й минуте матча счёт открыл нападающий манкунианцев Алексис Санчес. Спустя три минуты форвард россонери Сусо восстановил равновесие.

В оставшееся время матча команды не смогли выявить победителя. Исход поединка решился в серии пенальти, которая состояла из 26 ударов.

Читайте также: «Бенфика» отыгралась в матче с «Боруссией» и выиграла по пенальти

Победу МЮ принёс точный удар с «точки» полузащитника Андера Эрреры. Хавбек «Милана» Франк Кессье, в свою очередь, пробил мимо.

В следующем матче 29 июля «МЮ» встретится с «Ливерпулем», а «Милан» 1 августа сыграет с «Тоттенхэмом».

Читайте также: «Ювентус» победил «Баварию» в матче Международного кубка чемпионов