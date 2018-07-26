Колобков надеется на позитивное решение IAAF в вопросе восстановления ВФЛА

Москва, , 09:13 — REGNUM В Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) была передана вся необходимая информация для восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом заявил министр спорта России Павел Колобков, 26 июля сообщает «Р-спорт».

По словам Колобкова, за последние два месяца велась интенсивная переписка с IAAF, а также было проведено множество встреч. В результате вся необходимая информация была предоставлена.

«Я надеюсь на позитивные решения IAAF, тем более для этого было все сделано. Но я не хотел бы как-то прогнозировать решение совета IAAF», — сказал Колобков.

Отметим, что заседание совета IAAF, на котором будет рассмотрен вопрос о восстановлении в правах ВФЛА, пройдёт 27 июля в Буэнос-Айресе.

Напомним, IAAF временно лишила членства ВФЛА в ноябре 2015 года из-за расследования Всемирного антидопингового агентства (WADA). В настоящее время российские легкоатлеты могут участвовать в международных турнирах только под нейтральным флагом.

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