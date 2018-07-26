Названы вес и длина факела XXIX Всемирной зимней Универсиады

Красноярск, , 08:52 — REGNUM В Красноярске представили факел XXIX Всемирной зимней Универсиады, которая состоится в столице края в марте 2019 года. Известно, что вес главного символа Универсиады — 1,9 кг, а длина каждого факела — 89 см.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Красноярского края, факел огня Универсиады-2019 протестировал врио губернатора региона Александр Усс. С этой целью он 25 июля побывал на предприятии «Вариант-999», где был собран первый экземпляр факела.

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Изготовители обещают, что факел будет гореть даже в плохую погоду — в дождь и сильный ветер.

Усс сообщил, что эстафета огня студенческих игр стартует в сентябре 2018 года.

«Здорово, что факел Универсиады, как и факел Олимпиады в Сочи, является произведением наших инженеров, дизайнеров, производственников и конструкторов. И выполнен он на очень достойном уровне. Так что можно с уверенностью сказать: ещё один важный этап подготовки к Универсиаде успешно пройден», — прокомментировал врио губернатора Красноярского края.

По словам учредителя предприятия, каждый факел работает до 20 минут на газе. Предусмотрен механизм замены баллона. К началу эстафеты огня Универсиады изготовят 400 факелов.

Результаты отбора факелоносцев станут известны 20 августа, рассказал гендиректор исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней Универсиады Максим Уразов. Он уточнил, что эстафета огня стартует 20 сентября и завершится на церемонии открытия студенческих игр в Красноярске — 2 марта.

«Я очень рад, что факел сделали именно в Красноярске, и что его увидят во многих городах нашей страны», — резюмировал Уразов.

В краевом правительстве напомнили, что заказчиком работ по изготовлению модели факела выступила исполнительная дирекция Универсиады-2019. По итогам торгов договор заключили с ООО «Вариант-999». Это предприятие принимало участие в изготовлении факелов Олимпиады 2014 года в Сочи.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске в 2019 году, со 2 по 12 марта. Участники студенческих игр разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта. В настоящее время город усиленно готовится к этому событию. Финансирование 30 объектов из 34 осуществляется за счёт бюджетных ассигнований на общую сумму порядка 46 млрд рублей, в том числе за счёт краевого бюджета — 15 млрд. Для проведения Универсиады в Красноярске выберут 5 тыс. волонтёров.

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