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«Бенфика» отыгралась в матче с «Боруссией» и выиграла по пенальти

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:2 (по пенальти — 4:3)

Питтсбург, США, 26 июля 2018, 08:29 — REGNUM  «Бенфика» одержала победу над дортмундской «Боруссией» в матче Международного кубка чемпионов. Встреча, прошедшая в Питтсбурге (США), завершилась со счётом 2:2 (по пенальти — 4:3).

В первом тайме «Боруссия» забила два гола, дубль оформил полузащитник Максимилиан Филипп. «Бенфика» отыгралась во втором тайме благодаря голам Андре Алмейды и Алфа Семеду.

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В серии пенальти точнее оказались футболисты «Бенфики», которые победили со счётом 4:3.

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