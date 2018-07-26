Наследие ЧМ-2018: на Урале создают детский футбольный центр

Екатеринбург, , 08:25 — REGNUM В Свердловской области до конца 2018 года создадут детский футбольный центр. С таким поручением на заседании областного правительства выступил губернатор Евгений Куйвашев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в его пресс-службе.

Центр будет открыт на базе «Уральской футбольной академии» и тренировочной площадки стадиона «Уралмаш». Как отмечает глава областного минспорта Леонид Рапопорт, этот центр должен стать региональным, вроде школы-интерната. В сентябре он примет 24 ребёнка, а уже с января 2019-го наберут 120 детей.

Обучаться они будут на площадках школ 68, 22, 115 и 117. А тренировки будут проводить лучшие тренеры Среднего Урала.

Со временем будет построено общежитие на 150 мест. В новом здании будут двухместные номера, а также лечебно-восстановительный центр и медпункт.