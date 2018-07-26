Четверг, 26 Июля 2018 года
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Емельяненко объяснил интерес к себе со стороны ФБР

Спорт

Агент спецслужбы предложил помощь на случай форс-мажорных ситуаций

Емельяненко объяснил интерес к себе со стороны ФБР
Иллюстрация: Stadium.ru
Федор Емельяненко

Нью-Йорк, США, 26 июля 2018, 07:36 — REGNUM  У американского Федерального бюро расследований (ФБР) не было вопросов или претензий к российскому борцу Федору Емельяненко. Напротив, сотрудник спецслужбы предложил помощь, сообщил 26 июля сам Емельяненко.

«Мы вернулись с тренировки в гостиницу, а там нас ждал офицер ФБР, он представился, дал свою визитку и сказал, чтобы мы обращались в случае форс-мажорных ситуаций напрямую к нему», — цитирует РИА Новости российского бойца.

Инцидент произошел в Чикаго в апреле этого года. Тогда британское издание Telegraph сообщило, что к Емельяненко подошли агенты ФБР и «провели беседу». При этом журналисты умудрились связать поединок с якобы имевшим место российским вмешательством в выборы США.

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